Liefje Thomas Berge maakt indruk met auditie voor terminale moeder

,,Deze keer stap ik de lift in!'', gilt Cassidy op haar facebookpagina bij een foto waarop ze, vers uit de visagie, zichzelf moed inspreekt.



In een ultrakort zwart broekje, doorschijnend topje en kek hoedje zet ze vervolgens kalm de eerste noten van de monsterhit 'Stone Cold' in. Juryleden Pip Pellens en John Ewbank luisteren aandachtig. ,,Het is wel wat laag hè, dit'', merkt collega Sharon Doorson op. Maar Cassidy zet door.



Het door haar meegebrachte entourage - waaronder haar moeder - houdt het niet droog als ze haar hele gevoel in een couplet gooit. Daarna kan ze rekenen op groot applaus vanuit het publiek.



Kanker

Cassidy, die eerder meedeed aan het programma Bloed, Zweet en Tranen, blijkt de auditie op te dragen aan haar terminaal zieke moeder. Met een brok in haar keel laat ze na afloop los: ,,Het kan elk moment over zijn, dat is het punt. Ze heeft uitgezaaide kanker en dat ze hier staat, dat is gewoon al iets. Het is bizar dat dat kan en daar ben ik blij om.''



De makers van The Next Boy Boy/Girl Band spreken van de 'meest emotionele auditie ooit'. Cassidy: ,,Het was voor mij ontlading.''



Parijs

Mogelijk heeft de jonge zangeres aan Thomas Berge (echte naam Chiel Ottink) een troostende schouder, want sinds deze week wordt ze aan hem gekoppeld. Het stel werd gespot tijdens een romantisch tripje naar Parijs.



Vorige maand werd bekend dat Thomas en Myrthe Mylius na een relatie van vier jaar uit elkaar gaan. Omwille van zoontje Jack (3) blijven zij vrienden, zo claimen ze.