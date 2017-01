Linda de Mol 'wiebelig' na overlijden moeder

Hyperfitte dj Mattie Valk toont killerbody

20:01 Qmusic-dj Mattie Valk heeft de jacht op een superstrak lichaam doorgezet. Hij ging in mei vorig jaar opnieuw met een personal trainer in zee en toont vandaag het verbluffende resultaat: brede schouders, strakke borstkas en sterke armen. ,,Zie je in de zomer'', klinkt het enigszins trots via zijn instagramaccount.