Loiza Lamers: trots boegbeeld voor transgenders

Ze is pas 22 jaar, maar beschikt nu al over een cv waar de mond van menig leeftijdsgenoot van openvalt. Ze begon als tiener op de kappersopleiding, maar belandde vervolgens in een rollercoaster. Ze won als eerste transgender de tv-competitie Holland's Next Top Model en leidt nu haar droomleven. Een leven dat uiteenloopt van hoge hakken op de catwalk en de schijnwerpers van Amerikaanse films tot de rust van haar geboortedorp Driel, waar ze op zondagen graag languit op de bank ligt.



Lamers is trots dat ze een boegbeeld voor transgenders is geworden. „Ik zocht vroeger ook een boegbeeld. Dat ik dat nu voor anderen kan zijn, vind ik mooi. Ook emotioneel. Het is een voorrecht. Dat merk ik wanneer ik berichtjes krijg van jongeren die dezelfde worsteling nu doormaken. Ik kan niet iedereen een berichtje sturen, maar ik probeer het wel. Ik ben me ervan bewust dat er meer dingen zijn die ik zou kunnen doen voor transgenders die hulp nodig hebben.''