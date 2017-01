'Madonna adopteert meisjestweeling uit Malawi'

De Daily Mail beroept zich op uitspraken van Lucy Bandazi, die werkzaam is voor het Ministerie van Sociale Zaken en Gezin in Malawi. Madonna zou nog drie weken moeten wachten of ze de meisjes echt mag adopteren. Al het papierwerk is achter de rug.



Gisteren claimde Madonna nog dat haar bezoek aan Malawi gaat om het goede doel en niet om adoptie. Ze bezocht onder meer een kinderziekenhuis in Blantyre. ,,Daarna ga ik naar huis'', liet ze weten aan People Magazine.



Madonna heeft al twee geadopteerde kinderen uit Malawi: zoon David Banda (11) en dochter Mercy James (11). Ze adopteerde hen in 2008 en 2009. Daarnaast heeft de Like a Virgin-zangeres ook twee biologische kinderen; Lourdes van 20 jaar en Rocco van 16.