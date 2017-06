Memphis Depay gaat op zijn knieën

Interview Joke Bruijs: Laat mij maar entertainen

23 juni Ze ontvangt in oktober haar ouderdomsuitkering, maar voor Joke Bruijs is AOW slechts een administratieve mijlpaal. ,,Mijn Frits moest me zeggen dat ik al 50 jaar in het vak zit.” In haar Rotterdam jubileert ze zondag met een galaconcert.