'Mooi, lief en rustig' afscheid voor Adèle Bloemendaal

De bescheiden dienst, waarvoor slechts een klein clubje mensen was uitgenodigd, was een nadrukkelijke wens van de comédienne. Haar zoon John Jones had ze in een brief haar wensen laten weten. ,,Er waren prachtige bloemen, behalve op haar kist. Daarop lag alleen een clownsneus, die ook mee gecremeerd wordt. Zo’n extravagante vrouw die bij haar afscheid geen poespas wilde, ik vind dat bijzonder’’, zegt Bloemen. ,,Er was alleen maar liefde, respect en tranen. Haar zoon en zijn drie kinderen Amber, Jesse en Tim speelden een belangrijke rol in het afscheid.''