Nederlands musicalpionier en licht van Broadway

Bill van Dijk'Ik heb de levenslust van een puber.' Bill van Dijk (69) is de eerste echte musicalster die ons land rijk is. En hij peinst er niet over met pensioen te gaan.

Zijn ogen glimmen. Bill van Dijk haalt herinneringen op aan Hair, zijn eerste musical. ,,Man, wat was dat een tijd.''

Het was 1969, Van Dijk zat op de Akademie voor Kleinkunst in Amsterdam en hoorde over de voorstelling. Tegen Engelstalig repertoire werd minnetjes aangekeken door zijn docenten. Te ordinair. Frans of Duits, uit de cabarettraditie, dát hoorde je te zingen. Maar Van Dijk was een buitenbeentje. Hij had in zijn jeugd een tijdlang in Australië gewoond en als zoon van een zangeres wél affiniteit met de liedjes van Hair.

Hij werd tot zijn 'grote geluk' gecast voor de hoofdrol van Claude. Zo belandde de student in een hippiewereld. Love, peace, sex, drugs.

Hair bleek méér dan een musical. Een tent op het Stadionplein in de hoofdstad gold als thuisbasis voor acteurs die uit de hele wereld bijeen kwamen. De voorstelling trok mensen die zich wilden uiten, wilden demonstreren tegen de gevestigde orde. ,,Wij - de cast - waren de spreekbuis van een generatie. Het was een manier van leven.''

Quote Vroeger was het vooral plezier, nu is het meer business Het waren de dagen van drugs en vrije seks. Collega's van hem stonden met lsd op op de planken. ,,Ik durfde dat niet, rookte hooguit een joint. Een meisje deed onder invloed van die hallucinerende drug een zelfmoordpoging op het podium. Ze sprong van een toren af en brak haar benen. Het publiek applaudisseerde. Mensen dachten dat het erbij hoorde'', memoreert Van Dijk. Hij grinnikt. ,,Allemaal ondenkbaar nu. Het is een stuk zakelijker geworden. Vroeger was het vooral plezier, nu is het meer business. Dat heeft als voordeel dat het professionele niveau omhoog is gegaan. Vroeger waren er slechts sporadisch musicals, nu continu en er is een veel groter aanbod.''

Met een kleine k

Na Hair kwamen musicals als Godspell en Salvation. ,,Gelovige mensen demonstreerden buiten het theater en bezoekers werden met koffie overgehaald om de voorstelling over te slaan. Wij werden gezien als de duivel.'' Toen hij later terugkwam op de akademie, zag hij zijn medestudenten kijken: oeh, hij heeft lang haar, een gescheurde spijkerbroek en hij heeft drugs gebruikt. Dat kan echt niet... Ik merkte ook dat er vanuit de toneelwereld in Nederland werd neergekeken op musical. Musical was echt kunst met een kleine k, toneel kunst met een grote K.''

In de loop der jaren is Nederland de musical meer en meer gaan omarmen. Zo neerbuigend als toen, wordt er nu niet meer naar het genre gekeken. Acteurs uit andere disciplines spelen vol overgave in musicals, zoals Tjitske Reidinga die afgelopen seizoen schitterde in In de ban van Broadway. ,,Die scheidslijn is vager geworden.''

Van Dijk stond zo aan het begin van Nederland musicalland. Zijn cv beslaat vijftien A4'tjes. Erop prijken succesvolle titels als Evita, Les Misérables, Cyrano, Miss Saigon, Nilsson the Musical, Wicked en Sonneveld. Hij maakte als eerste Nederlandse ster furore in musicalwalhalla's West End (Londen) en Broadway (New York). Werd door Joop van den Ende gezien als de 'levensverzekering' van zijn productiehuis. De befaamde Amerikaanse televisiepresentator Larry King was zo onder de indruk van Van Dijks prestatie op de planken als Cyrano, dat hij hem 'the bright light of Broadway' noemde.

,,Mijn vrouw waarschuwde me. Nu ik dit had bereikt, zat ik met mijn hoofd tegen het plafond. Wat moest ik daarna?''

Quote Ik heb nooit spijt gehad dat ik niet in Londen gebleven ben

Toch zorgde dat avontuur er niet voor dat hij zich permanent overzee vestigde. Er lag in Londen een aanbod voor een prachtrol, maar dat sloeg hij af. ,,Mijn vrouw was, in de tijd dat we daar zaten, niet gelukkig. Ik wilde eigenlijk blijven, maar toen ik werd gevraagd voor Een kannibaal als jij en ik van mijn helden Bram Vermeulen en Freek de Jonge, ben ik teruggegaan. Ik heb nooit spijt gehad dat ik niet in Londen gebleven ben. Ik heb een eigen cd gemaakt en de musical Nilsson bedacht en geïnitieerd. Daar heb ik intens van genoten.''

Boyband

Dit seizoen staat hij met Revival op het podium, een muzikale productie over een boyband die zichzelf blijft vernieuwen en bestaat uit vier generaties. Als het oudste lid overlijdt, komt er weer een nieuw jong lid bij. ,,Het was zo'n succes op De Parade, dat we nu met de verlengde versie de theaters ingaan.''