Nieuw record op Instagram: Selena Gomez heeft 110 miljoen volgers

alberto stegeman 'Er zijn heel wat criminelen in bad ontmaskerd'

5:02 Misdaadjournalist Alberto Stegeman (45), zondag te zien in Undercover in Nederland, is zelden in paniek tijdens zijn werk. Maar thuis, sinds hij vader is? ,,Ik schrik wel eens: oh jee, heb ik het traphekje wel dichtgedaan?"