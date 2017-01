Obama's geven 'historisch' afscheidsfeest in Witte Huis

Hollywoodsterren, topmuzikanten, bedrijfsleiders en filantropen kwamen naar het presidentiële verblijf in Washington DC. Onder anderen George en Amal Clooney, Stevie Wonder, Meryl Streep, Bruce Springsteen, Gwyneth Paltrow, Usher, Robert DeNiro en George Lucas waren van de partij.



De gasten mochten geen foto's of videobeelden nemen tijdens het feestje, maar dat weerhield veel gasten er niet van om hun aanwezigheid toch via sociale media kenbaar te maken.



Chance the Rapper postte zaterdagochtend om 04.33 uur een video die hij had opgenomen buiten het Witte Huis en noemde het feestje 'fantastisch', aldus The Guardian. ,,Ze lieten ons hier geen camera's binnenbrengen, maar geloof me dat het historisch was. Het was zwart, het was mooi, er werd gedanst, er werd gelachen, er was liefde en er waren knuffels", zo liet de rapper weten. De video is inmiddels weer van Instagram verwijderd.