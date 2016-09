Opnieuw kanker gevonden bij Joop Braakhekke (75)

Dat zegt Braakhekke vandaag in De Telegraaf. ,,Wat je te horen krijgt is een donderslag bij heldere hemel, maar toch hoop je natúúrlijk dat het niet zo is. Dat de kanker weg is. Hoewel, nu moet ik eerlijk zijn, diep in mijn hart wist ik ook wel dat het niet goed zat. Ik had de laatste tijd veel last van mijn maag. Ik dacht bij mezelf: wat raar, het klopt niet.''



De televisiekok is zich ervan bewust dat 'het zwaard van Damocles' nu boven zijn hoofd hangt. Maar hij geeft zich niet zomaar gewonnen. ,,Ik word fantastisch begeleid door het ziekenhuis, waar ze me een zware chemokuur adviseren. In de eerste instantie ben ik daar niet zo voor, je weet niet of die aanslaat en je hebt dan ook geen leven meer, maar als het een keuze is tussen de dood en chemo, kies ik toch voor het laatste.''



Euthanasie

Braakhekke overweegt ook nog andere behandelingen, die minder belastend zijn. Maar hij denkt dat het uitstel van executie is. ,,In het genezen van kanker geloof ik niet. Maar van kanker een chronische ziekte maken, lijkt me wel tot de mogelijkheden behoren. Er zijn mensen die immuuntherapieën volgen en daarmee het leven rekken. Een enkeling lukt het.''



Mocht er echt geen behandeling meer aanslaan, kiest Joop voor euthanasie. ,,Ja, daar denk ik aan. Ik ga niet de lijdensweg op die mijn vriendin Joke, die ook alvleeskanker had en deze zomer is overleden, heeft afgelegd", zegt hij. ,,Ik dénk er niet aan. Als je dan toch moet gaan, dan maar beter in glorie."