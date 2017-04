Oud-winnares Voice Kids Laura weer opgenomen

,,Ok, dus dat. Ik ben weer even opgenomen. Sterker worden op een veilige plek. Het is niet fijn om hier te zitten, maar wel nodig. Stiekem leer ik van mijn eigen berichten hoe belangrijk het is om open en eerlijk te zijn", schrijft ze op haar eigen facebookpagina.



Laura hoopt dat zij anderen kan helpen door openhartig te praten over haar situatie. ,,Terug van weggeweest, hier ben ik weer, open en eerlijk zoals jullie mij waarschijnlijk al wel kenden. Voor mijzelf: om niet te hoeven liegen. En voor anderen: om te laten zien dat niemand er alleen voor staat, al is het maar voor die ene persoon hierboven die erdoor geholpen is! Een oorlog win je immers niet in je eentje!", aldus de moedige zangeres.