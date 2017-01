Over dit lichaamsdeel is Doutzen Kroes ontevreden

Volgens Doutzen heeft Candice 'hét lichaam van de jaren 2000'. ,,Alles is zó in proportie'', zegt ze in Grazia. ,,En ze is nog lief ook.'' Doutzen is goed bevriend met haar collega, die ook over de catwalk paradeerde voor het lingeriemerk Victoria's Secret. Kroes, zelf moeder van Phyllon (5) en Myllena (2), is dan ook als een tante voor Swanepoels in oktober geboren zoon Anacã.



Een openhartige Doutzen relativeert in het blad haar eigen schoonheid. Zo noemt ze haar loeistrakke buik een resultaat van 'aanleg'. ,,Van jongs af aan heb ik al automatisch mijn core aangespannen. Met zeilen bijvoorbeeld. Dat is loodzwaar, want je hangt zo, dan is het puur je buikspieren gebruiken.''



Doutzens onzekerheid zorgt er in ieder geval niet voor dat ze haar heupen verbergt. Het model, dat afgelopen week met haar gezin vakantie vierde in Miami, trakteerde haar volgers op meerdere zonnige kontkiekjes. Paparazzi-foto's van Doutzens relaxreisje verschenen op internationale nieuwssites als de Daily Mail en Daily Express. Die laatste noemde Doutzens derrière 'ongeloofijk'.