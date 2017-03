Patricia Paay zet rechtszaak door

,,We hebben een redelijk bedrag geboden, maar ze doen het niet. Oké. Nou. Let’s go dan. Laat de rechter het dan maar uitmaken. Een aantal details wordt nog onderzocht. Zodra daar duidelijkheid over is, kan de dagvaarding de deur uit. Patricia is strijdlustig, gaat desnoods door tot de Hoge Raad”, aldus Langelaar die namens Paay een schadevergoeding zal eisen van enkele tonnen.



Langelaar en Paay zijn verheugd over de eerste aanhouding in de zaak. Voor betrokkenheid bij het lekken van de seksvideo werd gisteren een Beverwijker opgepakt. De eigenaar van het Twitteraccount @eendenvanger, dat de beelden vorige maand online zette, wordt verdacht van computervredebreuk, smaad en belediging. ,,De politie is bezig met een fantastisch onderzoek”, zegt de advocaat die Paay ook in deze zaak bijstaat.



De diva zelf nam vorig week samen met haar man Robbert Hinfelaar het vliegtuig naar Curaçao om bij te komen van alle commotie. ,,Dat is ontspannend geweest, maar het blijft voor haar allemaal moeilijk en zeer confronterend. Dat varieert tot een pak melk halen bij de Albert Heijn tot optredens in televisieprogramma’s. Als zij buitenshuis op pad is, reageert over het algemeen iedereen wel positief. Maar er wordt nooit meer gevraagd: staan de tulpen al in de tuin? Over de dagelijkse dingen gaat het dus vrijwel nooit meer, altijd over het filmpje”, vertelt Langelaar, bij wiens kantoor meer telefoontjes binnenkomen over vergelijkbare gevallen.