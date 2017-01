Patty Brard: Ik hoop dat Patricia rust krijgt bij deze jongen

Eindelijk is vandaag de dag aangebroken waarnaar Patricia Paay (67) al weken heeft uitgekeken. De voormalig zangeres viert haar (vierde) bruiloft met de 35 jaar jongere miljonairszoon Robbert Hinfelaar met wie ze in november vorig jaar in het huwelijk trad. ,,Dat hebben we toen klein gehouden, in januari gaan we een feestje vieren", zei La Paay.



Vanavond dus in Claus Partyhouse in Hoofddorp, waar vanaf 20.00 uur het feest losbarst. Zonder media, want daar houdt haar nieuwe schoonfamilie niet zo van, maar met dochter Christina als bruidsmeisje, met zus Yvonne als trouwambtenaar en met haar gloednieuwe jurk uit het programma Say Yes To The Dress. En mét maar liefst 160 gasten, onder wie Patty Brard.



Vermoeiend

,,Ik verheug me er op. Ben erg benieuwd, want een bruiloft zit altijd vol verrassingen", wrijft La Brard zich in de handen. De oud-zangeres/presentatrice komt zonder haar man Antoine die voor werk op Ibiza zit. De aanloop naar (vierde) huwelijksfeest van Patricia Paay verliep niet geheel geruisloos. Boze tongen beweerden dat het stel in november helemaal niet getrouwd zou zijn. Tot woede van de hoofdpersonen die het nog eens moesten bevestigen. ,,Als zij gelukkig is, ben ik het ook", zegt Brard.



,,We hebben altijd een speciale band gehad, al was het contact de laatste tijd iets minder. Ze was wat wilder, hè en daar zijn wij nou eenmaal niet van. Ik hoop dat ze haar rust heeft gevonden bij deze meneer. Meer dan bij die andere jongeren. Lijkt me best vermoeiend allemaal. Ja, wij zijn een heel ander stel. Antoine is dertig keer rustiger. Als hij mij en de twee hondjes heeft aan de Amstel of op de berg in Ibiza, dan is hij gelukkig."



La Brard heeft geen idee hoe de avond eruit gaat zien. Er moet gedanst worden, stelt La Paay in de aanloop. Op muziek van The Stylistics. En het cadeau? Brard: ,,Op de uitnodiging stond een gesloten envelopje. Dat zal ze wel gevuld willen zien."