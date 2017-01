Politie neemt verklaringen af in zake dood George Michael

Twijfels over dood

Michael werd dood aangetroffen voor zijn landhuis in Londen, kort voordat er een kerstlunch zou plaatsvinden. Volgens zijn manager overleed de zanger aan hartfalen, maar daar ontstonden al snel twijfels over, met name over de betrokkenheid van Fadi. Zo werd de van oorsprong Australische kapper op kerstavond gefotografeerd bij het huis van zijn vriend en verklaarde hij dat hij met Michael het weekend zou doorbrengen. Later zei Fadi dat hij George in de nacht van zijn dood niet had gezien omdat hij in zijn auto in slaap zou zijn gevallen. Vrienden van Michael noemden hem in The Sun een profiteur. Bovendien zou het stel al anderhalf jaar uit elkaar zijn.