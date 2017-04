Rechtszaak van moeder Michael Jackson definitief van de baan

Nederlandse ex Mel B mengt zich in ruzie

23 april Na haar aanstaande ex-echtgenoot Stephen Belafonte en hun vroegere nanny heeft Mel B het nu ook aan de stok met een eerdere ex. De Nederlander Jimmy Gulzar, die na een huwelijk van twee jaar in 2000 van de zangeres scheidde, beschuldigt Mel B ervan hun dochter willens en wetens in gevaar te hebben gebracht.