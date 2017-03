Rock and Roll-legende Chuck Berry (90) overleden

De muzikant werd rond het middaguur dood aangetroffen in zijn woning in Missouri. Over de doodsoorzaak is nog niets naar buiten gebracht. Wel werd een poging ondernomen Berry te reanimeren. Dat mocht niet baten.



Chuck Berry werd gezien als de Godfather van de rock-'n-rol. Ex-Beatle John Lennon zei ooit over hem: ,,Als je rock-'n-rol een andere naam zou moeten geven, noemde je het Chuck Berry".



Hij wordt beschouwd als de belangrijkste tekstschrijver van zijn tijd en was een van de eerste leden van de Rock and Roll Hall of Fame. Hij had onder meer hits als Johnny B. Goode, Maybellene en Roll over Beethoven. Berry werd 90 jaar.