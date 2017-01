Springsteen geeft privéconcert in Witte Huis

Het geheim gehouden concert lekte uit via een aanwezige, die zijn verhaal deed op de fansite Backstreets.com.



Springsteen is een fervent aanhanger van Obama, voor wie hij zich in het verleden ook heeft ingezet tijdens verkiezingscampagnes. Hij sprak tijdens het afscheidsconcert tussen de nummers door veel over politiek, onder meer bij Born in the USA: ,,Dit is een protestlied dat vaak verkeerd is begrepen en waarschijnlijk ook nog vaak verkeerd begrepen zal worden in de toekomst.’’



Als ode aan ‘het voorbeeld’ dat Michelle en Barack Obama in de afgelopen acht jaar hadden gesteld zong Springsteen samen met zijn vrouw Patti Scialfa de liefdesballade Tougher than the rest. De vertrekkende president en zijn vrouw zaten op de voorste rij, Obama verscheen na het concert op het podium om Springsteen en zijn stafleden te bedanken.