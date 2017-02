Taakstraf Dave Roelvink in bejaardentehuis

De dj is blij dat hij met ouderen kan gaan werken. ,,Ik had daar om gevraagd'', zei hij. Roelvink had in december bij Carlo's TV Café al aangegeven dat hij graag met ouderen zou willen werken. ,,Dat lijkt me wel leuk ja. Ik kan het altijd wel goed met ouderen vinden, ik ben ook heel goed met m'n oma", zei hij toen tegen Carlo Boszhard.



Dave werd in november schuldig bevonden aan heling van nephorloges en andere gestolen kostbaarheden. Volgens de rechter had hij de gestolen spullen in bezit. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 150 uur.



Op welke locatie Dave zijn taakstraf gaat uitvoeren is niet bekend. ,,Dat mag ik niet zeggen", zei hij.