Teigen: Help! Ik moet naar de grammy's maar mijn vingers zijn groen

Gordon trapt in RamBam-grap: Ik wil best staats­se­cre­ta­ris worden

9 februari Zanger-presentator Gordon (48) is in een grap getrapt van het undercoverprogramma RamBam. Een verslaggever, die zich voordeed als mede-samensteller van de nieuwe VVD-Tweede Kamerkieslijst, vroeg hem uit naam van premier Mark Rutte of hij geïnteresseerd zou zijn in de nieuwe positie Staatssecretaris van Ouderenzorg. Gordon reageerde in eerste instantie uiterst enthousiast en ging op het aanbod in. ,,Mark had al zoiets tegen me gezegd.''