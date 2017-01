Tiësto voor één dag burgemeester van Las Vegas

Ed Sheeran verstoot One Direction van de Spotify-troon

9 januari Ed Sheeran heeft met de release van zijn twee nieuwe singles Shape of You en Castle On The Hill een record te pakken. Beide nummers werden vrijdag wereldwijd meer dan 6 miljoen keer beluisterd op Spotify. Daarmee verpletterde de Britse singer-songwriter een anderhalf jaar oud record van One Direction, meldt Billboard.