Tuinman Rob is nog niet uitgebloeid

Vaste kijkers van Robs Grote Tuinverbouwing konden er niet omheen: Rob Verlinden (66) verschijnt al enige tijd trillend in beeld. Op social media ontstond onder kijkers de vrees dat Verlinden zou lijden aan de ziekte van Parkinson. Rob kan de bezorgde tv-kijkers gerust stellen: zo erg is het niet.



,,Die trillende hand heb ik zo'n twee jaar geleden overgehouden aan een verwaarloosde longontsteking. Ik voelde me al weken niet top, maar dacht: 'niet zeuren, hup, een paracetamolletje erin en doorgaan'. Op den duur hielp zelfs tramodol, een pijnstiller op morfinebasis, niet meer. In mijn long had zich een vochtbal gevormd die was gaan drukken tegen de bovenzijde waar veel zenuwen samenkomen.''



Zenuw

Het gevolg is een permanent beschadigde zenuw die de spieren in zijn arm aantast. ,,Maar daar wil ik verder niet zielig over doen, het had veel erger af kunnen lopen. Ik heb geen pijn en doe alles weer.''



Die uitspraak bewijst waarom zijn medewerkers Rob liefkozend de pitbull noemen: zijn drive en doorzettingsvermogen zijn befaamd. Elke dag gaat de wekker om 5.00 uur en hij vertelt nog even aanstekelijk over alles wat groen is en wortels heeft als dertig jaar geleden bij z'n tv-debuut in Avro's Servicesalon. ,,Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, het geeft me energie. Komend weekend wordt de 250ste Robs Grote Tuinverbouwing uitgezonden en elke week voel ik weer diezelfde spanning als we het eindresultaat onthullen.''



Van een stap terugdoen wil Verlinden dus niets weten, hij is hooguit bezig een stapje opzij te maken. Rob stoomt zijn rechterhand Ivo Putman al enige tijd klaar voor het tv-vak en ook de bijdrages van interieurstyliste Jorna en kok Jeremy groeien: ,,Ik plaats mezelf meer en meer naar de achtergrond... Dat is voor zo'n control freak als ik best lastig, dat mag je gerust weten. Maar het hoort erbij en ik blijf natuurlijk achter de schermen de lijnen uitzetten, meedenken en m'n kennis delen.



,,Het is een bijzondere gedachte dat ik nu werk met mensen die via de tv met me zijn opgegroeid. En na al die tijd mag ik nog steeds doen wat ik 't liefst doe: het plezier dat de groene levensstijl biedt, delen met anderen. Geraniums zijn mooie planten, maar voorlopig verdwijn ik er nog niet achter.''