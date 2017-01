Tweede hacker veroordeeld voor stelen naaktfoto's sterren

De veroordeelde Edward Majerczyk (29) stuurde zijn slachtoffers e-mails die afkomstig leken van hun eigen internetprovider, om gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Daarna verschafte hij zichzelf toegang tot de accounts en persoonlijke informatie, waaronder naaktfoto's. Vorig jaar bekende Marjerczyk zijn misdaad in een federale rechtbank in Los Angeles. Hij werd niet aangeklaagd voor het verkopen of online verspreiden van de privéfoto's en -video's. De zaak is daarna overgedragen aan een rechtbank in Chicago.

Een andere verdachte, de 36-jarige Ryan Collins, is in oktober veroordeeld tot achttien maanden cel. Hij bekende schuldig te zijn aan het stelen en publiceren van de foto's van onder anderen actrice Jennifer Lawrence en zangeres Ariana Grande. De zaak stond in de VS bekend als The Fappening. Onderzoek van de FBI wees uit dat het was gelukt om tot 572 accounts van sterren zoals onder meer Kate Upton, Kirsten Dunst, Anna Kendrick en Kaley Cuoco toegang te krijgen. Er werden zeker 5000 pogingen ondernomen om 1987 accounts te hacken.