Verwarring na tweets van label over 'dood' Britney Spears

,,Britney Spears is dood door ongeluk!'', twitterde het account van Sony in steenkolenengels. ,,We vertellen jullie snel meer.'' Veel fans vermoedden door het amateuristische karakter van de tweets meteen dat de berichten nep waren, maar anderen maakten zich zorgen. Het regende dan ook tweets. ,,Zeg dat het niet waar is!'', twitterden verschillende mensen. ,,Niet Britney!'' Spears' naam was in verschillende landen trending topic.



Zo'n half uur na de eerste berichten verschenen nog meer ongewone tweets op het account van Sony. Daarin staat dat het hackerscollectief OurMine de tweets over Spears heeft gezien en daarop het account van Sony heeft gehackt om te kijken wat er was gebeurd. Volgens de tweets zijn de eerdere berichten over Britney Spears verzonden vanaf een computer die nooit eerder voor Sony heeft getwitterd. Inmiddels zijn alle tweets verwijderd.



Een officiële reactie van Sony Music laat op zich wachten. De Nederlandse afdeling was vanmiddag niet telefonisch bereikbaar.



Hackersgroep OurMine staat erom bekend dat ze accounts van bekende twitteraars hackt om haar eigen diensten aan de man te brengen. Dat gebeurde eerder bij onder meer Facebookbaas Mark Zuckerberg.