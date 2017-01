Vrouw bestormt Bella Hadid en Kendall Jenner met vlag

'Gigi Hadid verraadt trouwplannen met verlovingsring'

18 januari Het half-Nederlandse topmodel Gigi Hadid is verloofd met zanger Zayn Malik. Althans dat concludeert The Sun nadat de 21-jarige blondine een avondwandeling maakte in New York en daar werd gekiekt met een verlovingsring om haar ringvinger. Hadid zou er niks aan hebben gedaan om de verzegelingsring te verbergen voor fotografen.