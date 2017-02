Wereldberoemde Miss Nederland: Fans willen me hier houden

Interview Jan Kooiman: Het woord 'ombouwen' kan echt niet

31 januari Jan Kooijman nam met zijn overstap naar KRO-NCRV 'Hij is een Zij' over van Arie Boomsma. Hij volgt een jaar lang jonge transgenders in hun dagelijks leven. ,,Personen als Trump zullen niet echt bijdragen aan het bespreekbaar maken van het onderwerp.''