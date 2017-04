WNL-presentatrice Maaike Timmerman getrouwd: 'Een heel leuk moetje'

Op bijbehorende foto's is te zien is dat ze in een sobere setting de trouwakte ondertekende en het huwelijk vervolgens bezegelde met een kus. Op vrijdagochtend presenteerde ze nog gewoon Goedemorgen Nederland en ging na de plechtigheid direct door naar de mondhygiëniste. Een romantische trouwjurk en andere toeters en bellen waren niet aan het koppel besteed. Marten had voor de trouwerij een nieuwe spijkerbroek gekocht: zijn eerste jeans in vijf jaar. Kosten 30 euro. Een huwelijksreis is niet aan de orde. Het koppel wil 'een paar daagjes thuis niks doen'. Maaike maakte onlangs bekend zwanger te zijn. In september verwacht het kersverse echtpaar een zoon.