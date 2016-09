Zonnebrillen, wijnglazen en lege stoelen: opmerkelijke momenten in Pauw

VideoPresentator Jeroen Pauw (56) had gisteren in zijn eigen show Pauw een opmerkelijk momentje te pakken, toen een groep jongeren op de tribune weigerde hun zonnebrillen af te zetten. Het wordt wel vaker ongemakkelijk bij de live talkshow. We zetten een aantal spraakmakende tv-fragmenten voor je op een rij.

Zonnebrillen

In de Zaandamse wijk Poelenburg zouden tientallen jongeren zich schuldig maken aan intimidatie, overlast en drugshandel. Vlogger Ismail Ilgun legt het straatleven in zijn wijk dagelijks vast, van de freestyle raps tot de confrontaties met de politie. Zijn vlogs halen honderdduizenden views. ,,Daarover straks meer'', aldus Pauw tegen zijn tafelgast.



Hij richt zich tot ene Haaki die vier vrienden heeft meegenomen. ,,Zijn het allemaal blinde jongens of hebben jullie allemaal een zonnebril op om uh...'', vraagt de host. Iemand reageert: ,,Ik wil geen emotie tonen.'' Pauw: ,,Heb je zoveel emoties dan?'' ,,Ik heb ze, maar ik wil ze niet tonen'', luidt het antwoord.



Sensationeel

Later vraagt Pauw zich af of het groepje zich bezighoudt met klieren. Haaki vindt het maar niks. ,,Sorry, maar u doet precies hetzelfde als SBS en RTL. U heeft een compilatie gemaakt van beelden en u zet er een sensationeel liedje bij. Dat is niet wat er gebeurt. Er zijn ook positieve beelden.'' Pauw: ,,Sorry, maar die heb ik niet gezien. Dat jullie oude vrouwtjes met boodschappen helpen enzo?''



Dat de jongens uiteindelijk niets liever willen dan een eigen buurthuis, zorgde voor hilariteit onder twitteraars. ,,Ik wil een zwembad!'', ,,Ik wil een Senseo-apparaat'', schrijven ze, bij foto's waarop de grapjassen zelf zonnebrillen dragen.

Logo AD Volledig scherm © Pauw

Dirk, Hero en De Vries

In september 2015 liepen de emoties hoog op tussen politicus Hero Brinkman en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Na een ellenlange discussie roept Brinkman in het heetst van de strijd tegen De Vries: ,,U heeft zo'n prachtige carrière.'' ,,Ach man'', sputtert De Vries. Tafelgast Arie Boomsma probeert met Pauw de boel te sussen.



,,Ik wil straks praten met een aantal mensen over pesten'', verandert de presentator plotseling het onderwerp. Brinkman, wijzend naar De Vries tegenover hem: ,,Nou, daar zit er één! Die verdient hier geld mee!'' Pauw lacht het ongemakkelijk weg en richt zijn pijlen op Dirk Scheringa, die met Brinkman een nieuwe politieke partij start. ,,Heeft u er nog zin in? Of haakt u af?''

De wijn van Joran

,,Het is vrijdag 11 januari, de dag waarop Joran van der Sloot voor het eerst sinds zijn vrijlating zijn verhaal op televisie vertelt'', introduceerde Pauw de uitzending van Pauw & Witteman acht jaar geleden. Van der Sloot, verdacht van de betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse studente Natalee Holloway op Aruba, zit relaxed en met een petje op aan tafel.



Na een tijdje werkt Peter R. de Vries, die meent dat Van der Sloot glashard liegt, op zijn zenuwen. ,,Meneer de Vries, ik hoop dat ooit echt naar voren komt met wat er in deze zaak is gebeurd en dat u uw excuses aanbiedt. Dat hoop ik echt.'' Waarna De Vries naar achter leunt.



Als de show eindigt, geeft Pauw een andere tafelgast een hand, waarna Van der Sloot zijn kans grijpt. Hij pakt zijn glas wijn van tafel en gooit het midden in het gezicht van De Vries. De misdaadverslaggever grijpt naar zijn ogen en de wijn wordt weggedept met water. Het 'wijnincident' haalde het wereldnieuws en werd zelfs door talkshowkoningin Oprah Winfrey aangehaald.

Ongemakkelijk briefje van Bleker

De asielzaak van de toenmalige 18-jarige Mauro Manuel kreeg in oktober 2011 door zijn mogelijke uitzetting landelijke bekendheid. Pauw met lieflijke toon tegen Mauro: ,,Je hebt nog even herfstvakantie, hè.'' Ondertussen pent staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker een briefje vol. Hij moet namens minister van Integratie Geert Leers uitleggen waarom Mauro terug moet naar Angola. Het briefje wordt onder het toeziend oog van Pauw naar Mauro toegeschoven. De jongen mag met zijn moeder mee naar de wedstrijd FC Twente - PSV. ,,Nee mooi niet'', reageert Mauro. Pauw rondt snel af. ,,We gaan straks praten met...''

Niet opstaan