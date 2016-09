Zwangere Janet Jackson (50) moet rust houden van arts

Recensie 'De tijd dat Lady Gaga verraste is voorbij'

10 september Het eerste nieuwe poplied van Lady Gaga (30) in drie jaar tijd is weinig verrassend, soms best irritant en wordt vast geen nummer één-hit. Dat is het oordeel van Qmusic-dj Wim van Helden, die Gaga's carrière al jaren volgt. ,,De tijd dat ze echt vernieuwend was lijkt voorbij.''