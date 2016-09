Zwangere vriendin Dré Hazes ziek in Thailand

Monique en haar Dré stapten vijf dagen geleden in het vliegtuig naar Bangkok. Gisteren sloeg de griep toe, vertelt de mammy-to-be op Instagram. ,,Ik lig al 1,5 dag plat met griep verdomme! Echt totaal geen energie over om nog iets moois te bezichtigen hier in Bangkok.''



Monique zorgt dat ze goed blijft eten en drinken, zeker nu ze een baby verwacht. ,,Maar ook dat gaat met moeite. Hopelijk sterk ik aan voordat we terugvliegen.'' Een dienblad met vers fruit, yoghurt en toast met jam is nog onaangeroerd.



Ondertussen vermaakt Dré zich bij een Thaise tempel. Hij deelt een selfie waarop de omgeving en een onbekend stel te zien zijn.



Monique is in oktober uitgerekend van een jongetje.