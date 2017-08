Nood-afrit Maarssen onbegaanbaar door struiken

Volledig scherm Vorig jaar september groeide er al onkruid op de calamiteitenafrit Maarsserbrug in Maarssen © google maps

Via de calamiteitenafrit bij de Maarsserbrug in het Amsterdam Rijnkanaal kunnen brandweer, ambulances en de politie sneller bij het bedrijventerrein aan de Westkanaaldijk zijn. Het overige verkeer mag de steile afrit niet gebruiken.

Het onkruid bleek vorige week woensdag te hoog en de takken waren te dik om doorheen te rijden. Gelukkig was de brandweer er niet voor een acute situatie, maar voor een oefening. De brandweermannen hebben eigenhandig de struiken verwijderd en konden daarna hun weg vervolgen.

Verheij Integrale Groenzorg, dat in opdracht van gemeente Stichtse Vecht het groen in de openbare ruimte onderhoudt, zegt dat de calamiteitenafrit niet op de gemeentelijke tekeningen staat. Daardoor valt de afrit niet onder het contract, zegt directeur Wilco Boender van Verheij.

Rijkswaterstaat

Dat klopt, laat de gemeente desgevraagd weten. „Het valt namelijk niet onder het gemeentelijk beheer. De brugafritten vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. We hebben contact gezocht met RWS.”

Rijkswaterstaat kon maandagmiddag niet inhoudelijk reageren op vragen van deze krant en komt er dinsdag op terug. Op Google Maps is te zien dat er vorig jaar al flinke begroeiing was. De foto's zijn in september 2016 genomen.

Sinds begin dit jaar wordt het groen in gemeente Stichtse Vecht onderhouden door een nieuwe aannemer. Er zijn veel klachten over de kwaliteit van het onderhoud. Verheij Integrale Groenzorg beloofde vorige maand beterschap en zou de achterstand inlopen.

Veel klachten

In de gemeenteraad heerst groeiende onrust over onkruidbestrijding en groenonderhoud. Oppositiepartij Lokaal Liberaal ontvangt veel klachten van bewoners en overweegt zelfs het reces te onderbreken voor een spoeddebat. Fractievoorzitter Frank van Liempdt heeft bij het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd naar de voortgang van de beloofde verbetering. „Inwoners zijn niet alleen kritisch, ze zijn echt boos. De aannemer heeft de klus voor een bepaalde prijs aangenomen, dan moeten ze het goed doen. Blijkbaar lukt dat niet.” Ook is hij geschrokken van de begroeide afrit.