Volle bak bij Maarssense timmerdorpen, tientallen kinderen op wachtlijst

Gemeente Stichtse Vecht: 'Ingrijpen bij scheurend pand niet nodig'

10:20 De gemeente Stichtse Vecht ziet geen aanleiding in te grijpen bij de nieuwbouw van een woning aan de Binnenweg in Maarssen, waarbij bij een naastgelegen pand scheuren zijn ontstaan. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van Maarssen 2000.