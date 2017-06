Annacone gaat Wawrinka helpen tijdens grasseizoen

Annacone maakte dat zelf bekend voorafgaand aan de finale van Roland Garros, waarin Wawrinka het opneemt tegen negenvoudig winnaar Rafael Nadal.



,,Stan en zijn coach Magnus Norman hebben voor Roland Garros contact met me opgenomen en gevraagd of ik hen wil helpen tijdens het grasseizoen'', zei Annacone. ,,Ik voel me vereerd.'' Annacone werkte eerder als coach van de Amerikaan Pete Sampras en de Zwitser Roger Federer.



Wawrinka (32) heeft de Australian Open, Roland Garros en US Open allemaal al een keer gewonnen, alleen Wimbledon ontbreekt nog op zijn erelijst. Vorig jaar werd hij tijdens het grasseizoen begeleid door Richard Krajicek, maar met de oud-winnaar van Wimbledon op de tribune ging Wawrinka toen al in de tweede ronde van het Engelse grandslamtoernooi onderuit.