Arantxa Rus simpel naar kwartfinale in Rosmalen

In de kwartfinale stuit Rus op de Russische Natalja Vichljantseva, die in de tweede ronde afrekende met de Duitse Andrea Petkovic. De laatste keer dat de Zuid-Hollandse de laatste acht haalde van een WTA-toernooi dateerde van 2013. Bovendien waren haar beste prestaties tot dusver op gravel, met een derde en vierde ronde op Roland Garros als hoogtepunten.

Op het Brabantse gras speelt Rus echter goed. Na in de eerste ronde de geplaatste Hongaarse Timea Babos te hebben verslagen, moest nu Hlavackova eraan geloven. De Tsjechische liet zich in de eerste tot drie keer toe behandelen aan een lies- of bovenbeenblessure, maar leek daar in het vervolg van de partij geen grote hinder van te ondervinden.



Rus serveerde bij momenten prima en bewoog ook goed, in het eerste grastoernooi van het jaar. De kwartfinaleplaats levert haar behalve 60 WTA-punten ruim zesduizend euro op. In Rosmalen wordt ze tijdelijk bijgestaan door Fed Cup-captain Paul Haarhuis. Rus’ eigen coach Ralph Kok kan door omstandigheden niet aanwezig zijn.