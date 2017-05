Bellis te sterk voor Lemoine in Grand Slam-debuut

Bellis won de eerste set met 6-3, de tweede ging met dezelfde cijfers naar Lemoine. In de derde set pakte de Amerikaanse, de nummer 48 van de wereld, meteen een break in de tweede game. Lemoine kwam die tegenslag niet te boven: 1-6. ,,Ik baal toch wel dat ik er niet meer uit heb kunnen halen. Ik had gehoopt een beter niveau te laten zien'', vertelde de nummer 162 van de wereld. ,,Zij speelde in de derde set een hoog tempo en zat er bovenop. Van 3-0 naar 5-0 ging het te hard en dat mag niet.''



Lemoine (25) was niet eens topfit naar Parijs afgereisd. ,,Voorafgaand aan het toernooi was het nog even de vraag of ik kon spelen. Ik kon ervoor kiezen een operatie aan mijn meniscus te ondergaan, maar met het oog op Roland Garros heb ik dat niet gedaan.''



Op de Australian Open deed ze begin dit jaar al een poging het hoofdtoernooi te halen. Dat lukte niet. ,,Ik heb wel van de Australian Open geleerd, want dat is een teleurstelling geworden. Daar was alles groot en nieuw, ik zag veel toppers rondlopen en dat heeft me veel energie gekost. Ditmaal heb ik het iets anders benaderd: het zijn ook maar je tegenstanders.''