Bertens en Schuurs verliezen nipt finale in Rosmalen

Richel Hogenkamp 'Bedreigingen worden steeds erger, echt schokkend'

16 juni Richel Hogenkamp kon gisteravond ook niet weten wat haar tweet allemaal teweeg zou brengen. Maar ze heeft het er graag voor over. Vandaag sprak ze bij de Ricoh Open in Rosmalen de pers toe over de doodsbedreiging die ze een dag eerder via Instagram had gekregen en die ze ’s avonds via Twitter deelde.