Bertens slaat zich op gravel van Madrid naar tweede ronde

Nastase niet welkom in koninklijke loge Wimbledon

3 mei Ilie Nastase is tijdens Wimbledon niet welkom in de koninklijke loge. De All England Club, de organisatie achter het grandslamtoernooi, heeft aangegeven dat hij de gebruikelijke uitnodiging voor het vipgedeelte dit jaar niet verstuurt naar de Roemeense ex-tennisser. Voorzitter Philip Brook bevestigde dat vandaag.