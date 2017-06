Bertens treft Petkovic in Rosmalen, Haase tegen qualifier

Wawrinka verslaat Murray in prachtig tennisgevecht

9 juni Stan Wawrinka mag zich voor de tweede keer in zijn carrière gaan opmaken voor de finale van Roland Garros. De Zwitser versloeg in een bloedstollend spannend tennisgevecht in vijf sets de nummer één van de wereld Andy Murray: 6-7 (6) 6-3 5-7 7-6 (3) 6-1.