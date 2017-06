Blessure schopt Wimbledon-voorbereiding Halep in de war

Hogenkamp laat goede kans op kwartfinale Rosmalen liggen

16:52 Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd zich als tweede Nederlandse te plaatsen voor de kwartfinale van de Ricoh Open. Ze verloor van de als vijfde geplaatste Kroatische Ana Konjuh: 6-4, 3-6, 4-6. Dat betekent dat Arantxa Rus vrijdag de enig overgebleven landgenote is in het enkelspel.