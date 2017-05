Bouchard verslaat Sjarapova in beladen duel in Madrid

De 30-jarige Sjarapova is in Madrid bezig aan haar tweede toernooi na haar dopingschorsing van vijftien maanden, maar was vandaag in een spannende partij niet opgewassen tegen de sterk spelende Bouchard. De Canadese speelt in de derde ronde van de Mutua Madrid Open tegen de Duitse Angelique Kerber, sinds vandaag weer de nummer één van de wereldranglijst bij de vrouwen.



Het werd een grimmig duel tussen Bouchard en Sjarapova, waarbij de speelsters over en weer elkaars servicegames braken. Sjarapova grossierde daarbij in foutslagen, maar noteerde ook veruit de meeste winners.

In de derde set had Sjarapova kansen om door te drukken, maar telkens liet ze Bouchard ontsnappen. Toen de Canadese opnieuw de service van Sjarapova brak en op 4-3 kwam, maakte ze het af. De Russin toonde zich een waardig verliezer en gaf Bouchard een hand en een gelukwens, zij het niet van harte.

Valsspeler

Sjarapova maakte haar rentree in Stuttgart, waar ze een wildcard voor kreeg van de organisatie. De 23-jarige Bouchard was het niet eens met die beslissing en maakte haar ongenoegen daarover kenbaar in de media. ,,Ik denk niet dat die wildcard een goede keuze was. Ze is een valsspeler en ik denk dat er geen enkele sport is waarbij het is toegestaan dat valsspelers ooit weer in actie komen", was de 23-jarige Bouchard drie weken terug tegen TRT Sport hard in haar oordeel.

De Canadese, die in 2014 de Wimbledon-finale haalde en op zowel de Australian Open als Roland Garros de halve eindstrijd bereikte, vindt dat de rentree van Sjarapova een verkeerd voorbeeld geeft. ,,Het is gewoon zo oneerlijk tegenover alle andere spelers die wel de regels volgen en eerlijk zijn. De WTA geeft hiermee een verkeerd signaal af naar kleine kinderen: speel vals en we verwelkomen je weer met open armen."

Volledig scherm Eugenie Bouchard. © Getty Images