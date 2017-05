Boze Mathieu mist respect

Lemoine derde Nederlandse in hoofdtoernooi Roland Garros

26 mei Quirine Lemoine is de derde Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Lemoine versloeg in de derde en beslissende kwalificatieronde haar landgenote Arantxa Rus in drie sets: 2-6 7-6 (3) 6-3. De partij nam meer dan twee uur in beslag.