Cilic: een kleine blaar, een groot probleem

,,Snel bewegen lukte niet goed, draaien en keren ook niet, het deed pijn en dat kroop ook in mijn hoofd. Dit had één van de mooiste dagen uit mijn carrière moeten worden. Als je dan geblesseerd bent, is dat heel erg zwaar'', jammerde Cilic. ,,De tranen halverwege de tweede set waren dan ook niet van de pijn, maar van het besef dat ik niet het beste uit mezelf kon halen. Ik heb wel geprobeerd om te blijven vechten, maar als je voelt dat je kans om te winnen klein is, is dat lastig. Wel wil ik gezegd hebben dat ik absoluut niets wil wegnemen van de winst van Federer. Hij speelde geweldig dit toernooi.”

Cilic bedankte de fysiotherapeuten die hem de 30 uur voor zijn finale hadden geholpen om zo goed mogelijk voorbereid aan de finale te kunnen beginnen. ,,Ze waren bijna continu bij me. We hebben vocht uit de blaar gehaald, geprobeerd de pijn te stillen, maar op zo’n stukje keiharde huid is dat moeilijk. Ik voelde al in de warming up dat ik te langzaam was met het bewegen.”