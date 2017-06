Cilic naar finale op Queens

Britse tennisser Evans betrapt op cocaïne en mist Wimbledon

23 juni Tennisser Dan Evans is betrapt op het gebruik van cocaïne. De 27-jarige Brit, die vijftigste staat op de wereldranglijst, maakte dat nieuws zelf bekend tijdens een persconferentie in Londen. Hij testte positief bij een controle buiten de wedstrijden om op 24 april, toen hij in Barcelona was voor de Barcelona Open.