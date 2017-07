De acht topkwaliteiten van koning Federer na zijn achtste titel

Door Rik Spekenbrink

Zijn liefde

Toen Roger Federer vorig jaar de halve finale van Wimbledon verloor en direct een punt zette achter zijn seizoen, had dat het moment kunnen zijn om te zeggen: het is mooi geweest. Hij had last van knie en rug, maar haalde daarvoor ook al een paar jaar niet zijn beste niveau. Met 17 grand slams en ruim 100 miljoen euro’s op de bank had hij zich probleemloos bij vrouw Mirka en de twee tweelingen kunnen voegen voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Maar wat nou als je nog van het spelletje houdt?

Volledig scherm © Getty Images

Zijn eerzucht

Jaar na jaar probeerde Federer zich te ontdoen van Pete Sampras, die net als hij zeven keer won op Wimbledon. Saaie Piet, moest hij daar het record mee delen? Federer bleef dromen van en hopen op een unieke achtste zege. Want records doen ertoe. ,,Geschiedenis schrijven is belangrijk voor me, zeker hier. Al mijn dromen kwamen hier uit.” Dit jaar klopte alles. Federer speelde als in zijn beste jaren, verloor geen set. Het enige smetje: zijn unieke achtste trofee had een mooiere finale verdiend dan die korte sets (6-3 6-1 6-4) tegen een gehavende Marin Cilic.

Volledig scherm © Getty Images

Zijn lijf

Misschien is het gewoon een kwestie van pech. Maar zou Federer op de dag van de Wimbledon-finale een blaar onder zijn voet kunnen hebben, zoals Cilic? Het is moeilijk voor te stellen. Hij heeft zelden blessures. Een uitglijder in de badkamer leidde er begin vorig jaar toe dat Federer op 34-jarige leeftijd voor het eerst geopereerd moest worden. Hij nam daarna een lange pauze, maar zijn soepele manier van bewegen en elegante manier van spelen voorkwamen definitieve slijtage. Met 35 jaar en 342 dagen is Federer de oudste Wimbledon-winnaar in het professionele tennis.

Volledig scherm © Getty Images

Zijn bewustwording

Je kunt zeggen dat het besef dat er wat moest gebeuren om weer om de grote prijzen mee te doen rijkelijk laat kwam. Maar het was ook zo lang goed gegaan. In de lange pauze van vorig seizoen ging Federer naar de kern van het probleem. Waarom verlies ik van rallytijgers als Novak Djokovic en Andy Murray? Het antwoord was simpel. Hij had beetje bij beetje afstand gedaan van de aanvallende tennisser die hij was. In de nadagen van zijn carrière sleutelde hij aan Federer 2.0. Die beter ging serveren, harder ging slaan en weer ging voor zijn kansen. Het bracht hem in 2017 twee nooit meer verwachtte Grand Slam-titels.

Zijn aura

Als Federer het centre court betreedt in zijn witte trainingsjack, sta je als tegenstander al bijna met 1-0 achter. Zeker op Wimbledon heeft hij dat onoverwinnelijke over zich: leuk dat je bij me op visite komt, maar ik bepaal de huisregels. Zijn tegenstanders laten natuurlijk niet merken geïmponeerd te zijn, maar het is geen toeval dat de meesten op audiëntie bij Federer niet hun beste partij spelen.

Zijn hoofd

Tennis is als boksen, zei Andre Agassi. Een eenzaam gevecht, zonder peptalk en oplapbeurt na elke ronde. Zie je jezelf dan maar eens bij elkaar te houden. Federer verliest zijn kalmte zelden. Hoe vaak zie je hem ruziën met de scheidsrechter, smijten met zijn racket, schelden? Op de cruciale momenten die elke partij kent, komt die innerlijke rust van pas. Want tennis is ook een mentaal spel.

Volledig scherm © AP

Zijn gunfactor

Het speelt natuurlijk ook een stuk lekkerder als je overal ter wereld als god wordt aanbeden. Als je zo ver boven het maaiveld uitsteekt, maar nergens vijanden hebt en het publiek altijd aan je zijde weet. Zelfs de media klapten gisteren voor Federer bij zijn persconferentie. De man is bijna te charmant en stijlvol om aan te pakken, al zou het nodig zijn.

Volledig scherm © Getty Images

Zijn arm

Last but not least: het begint natuurlijk bij het uitzonderlijke talent van Federer. Hij kan toveren met zijn rechterarm, nog steeds. Dat dropshot, die uit de lucht geplukte driving forehand, de loeiharde backhandpassing. Zomaar drie punten uit de eerste set die het publiek deden opveren. ,,Ik ben gezegend met talent’’, erkende Federer, gevraagd naar wat hij zelf zijn belangrijkste kwaliteiten vindt. ,,Maar met talent alleen kom je niet ver. Ik heb altijd hard en slim gewerkt, had de juiste mensen om me heen. Ik haal het beste uit mezelf op de grote podia. Wat ook hielp: groots dromen. Dat deed ik als kind al en ik ben het altijd blijven doen. En zie wat er dan kan gebeuren.’’