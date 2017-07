De laatste paradijsvogel keert voor even terug

• Winnen verandert niets. Nu ik een Slam op zak heb, weet ik iets wat maar heel weinig mensen op de wereld mogen weten: dat een overwinning lang niet zo goed voelt als een nederlaag slecht voelt. (Autobiografie ‘Open’, 2009).

Als iemand Andre Kirk Agassi (1970) uit Las Vegas van tevoren had verteld dat met het winnen van een Grand Slam zijn inwendige angsten en twijfels alleen maar zouden groeien, had hij het nog eens heroverwogen. Tegelijkertijd leerde hij op Wimbledon 1992 zijn belangrijkste levensles: dit is wat je kan overkomen als je weigert op te geven.

Lange tijd werd gedacht dat hij het alleen maar zei om op te vallen. Dat hij het ‘ik haat tennis’ graag cultiveerde. Agassi wilde vooral anders zijn. Wie zijn voortreffelijke autobiografie leest, weet beter. Haat is een understatement voor het gevoel dat tennis op momenten bij hem opriep. Vooral omdat hij er nooit voor had gekozen. Het racket werd hem door vader Mike door zijn strot geduwd. ‘Het monster’ noemde Agassi het ballenkanon in de achtertuin, dat hij uren, dagen, jaren bestreed, maar niet kon verslaan. Hoe vaak lag hij niet wakker met de gedachte om te stoppen. Het was gewoon geen optie.

• Ik heb eindelijk bewezen de geestelijke kracht te bezitten af te rekenen met de eeuwige scepsis rond mijn persoon. (AD, 1992).

Andre Agassi had niets met Wimbledon, helemaal niets. In 1987 deed hij een keer mee, daarna bleef hij drie jaar weg. Een boycot tegen de aristocratische tradities van ‘the Club’. Hagelwitte kleding, buigen voor de hertogin, één keer vloeken en direct een waarschuwing, dat verfoeide gras. Nee, hem zouden ze hier niet meer zien.

In 1991 keerde hij toch terug. Heel de wereld keek mee wat er onder zijn spierwitte trainingspak vandaan zou komen. Een fluorescerend paars shirt, een knalroze wielerbroek? Nee, maagdelijk wit.

Agassi had al drie Grand Slamfinales gespeeld, maar op dramatische wijze verloren. De Amerikaanse pers was snoeihard. Geen winnaar, te veel bezig met zijn imago en andere randzaken. Agassi las het en vreesde dat het klopte.

In 1992 kwam hij naar Londen zonder één training op gras. Na Roland Garros had hij zich een week opgesloten in zijn ‘vrijgezellenhonk’ in Vegas, met frisdrankautomaat, bioscoopzaal en speelhal. Daarna had hij een krap uurtje gespeeld op hardcourt en was naar Europa gevlogen, zonder enige verwachting.

Soepel

Hij ging soepel door de eerste rondes. Won van graskoning Boris Becker in de kwartfinale, van zijn vriend John McEnroe in de halve. En stond toen tegenover Goran Ivanisevic, het Kroatische servicekanon. Voor het eerst in zijn carrière was Agassi niet bezig om niet te verliezen, maar om te winnen. Het werd een meeslepende vijfsetter, de beste service tegen de beste return. Na een gemiste volley van Ivanisevic op matchpoint liet Agassi zich voorover op het gras vallen. Na ‘22 miljoen keer zwaaien met een racket’ was hij ineens Wimbledon-kampioen.

Hij had afgerekend met alle critici, zei hij. Maar vooral ook met alle demonen in zijn eigen hoofd. Al was het maar voor even. ,,Als mijn carrière morgen eindigt, heb ik meer bereikt dan ik verdiend heb”, zei Agassi. Tijdens de plechtige ceremonie met de Hertogin van Kent droeg hij zijn pet, waaruit zijn blonde manen wapperden. Dat het een pruik was, bleek pas 17 jaar later.

• Mensen werken vijf dagen in de week om het in weekeinde te kunnen tennissen. Hier heb ik voor het eerst geleerd om de sport te respecteren en te waarderen dat het een privilege is om dit mijn werk te mogen noemen. (Afscheid op Wimbledon, 2006).

Eén traditie op Wimbledon kon Agassi bij zijn allerlaatste optreden breken. Na zijn nederlaag in 2006 tegen Rafael Nadal besloten de officials voor één keer niet alleen de winnaar te interviewen op de baan. Een ontroerde Agassi vertelde over de lessen die Wimbledon hem leerde.

Behalve met zichzelf, zijn vader, coach Nick Bollettieri, de pers en tennis had Agassi tot zijn eerste Grand Slam-titel ook een haat-liefdeverhouding met het publiek. Zeker op Wimbledon. Dat gevloek, het gekreun, die gouden oorbel en bungelende halsketting. Het deftige deel van de Engelse tennisliefhebbers had weinig op met die ordinaire ragebol uit dat Amerikaanse gokparadijs. Die hamburgers at, milkshakes dronk en zijn bezwete shirts het publiek in gooide.

Krasje

Zijn zege veranderde dat. Bijna iedereen hield ineens van Agassi. Maar Agassi hield nog niet van zichzelf. Hij zou in New York, Melbourne en Parijs nog zeven Grand Slams bijschrijven, olympisch goud, werd nummer 1 van de wereld. Maar elke nederlaag van betekenis zette een krasje in zijn ziel. ‘Ik ben toegejuicht door duizenden, uitgejouwd door duizenden, maar niets voelt zo slecht als het boegeroep in je hoofd in de tien minuten voordat je in slaap valt’, zegt Agassi in ‘Open’. Hij had een droomleven, maar kwelde zichzelf. Was veelvuldig geblesseerd en verloor zichzelf in drank. Hij testte zelfs positief op de harddrug crystal meth, maar werd vrijgesproken, zo bleek bij het verschijnen van zijn biografie.

Ook privé was het onrustig. Met de mooie brunette Wendi, in ’92 continu in beeld gebracht, brak Agassi snel. Hij had een korte relatie met zangeres Barbra Streisand, trouwde met en scheidde van actrice Brooke Shields, voordat hij zijn grote liefde eindelijk wist te overtuigen: de oerdegelijke Duitse toptennisster Steffi Graf. Met wie Agassi twee kinderen kreeg, trouwde en nog steeds in Las Vegas woont.

• Wimbledon is gewijde grond voor me geworden. Hier heeft mijn vrouw geschitterd. Wimbledon is waar ik heb geleerd te buigen, te knielen, iets te doen dat ik niet wilde doen, iets te dragen wat ik niet wilde dragen, en dat heb overleefd. Hoe ik over tennis denk, dat spel is mijn thuis. (‘Open’, 2009)

Het Wimbledonpark aan Church Road is koud en verlaten, tijdens kerst 1992. Op het centre court staat een man. Hij heeft geen racket, geen bal, maar slaat een dubbelhandige backhand. Het is Andre Agassi die geheel in trance zijn matchpoint nog eens opnieuw speelt. Want hoezeer hij het spel ook verafschuwde, hij hield er ook van. Zelfs 25 jaar later kan de laatste paradijsvogel van het tennis de geur van het gras nog oproepen.