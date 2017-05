Djokovic alsnog snel klaar met Del Potro op volle dag

De Serviër slaagde er gisteren nog niet zijn kwartfinalepartij tegen de Argentijn Juan Martin del Potro winnend af te sluiten. Bij een voorsprong van 1-0 in sets stond hij in het tweede bedrijf met 2-1 achter toen noodweer de partij stillegde.



Vandaag rondde Djokovic de tweede set met 6-4 af, waardoor hij later op de dag tegen Thiem mag aantreden.