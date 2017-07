Duisternis is spelbreker bij bloedstollende dubbelfinale

Federer zonder setverlies naar elfde Wim­b­le­don-fi­na­le

14 juli Het was niet zijn beste partij van het toernooi, maar het was voor Roger Federer wel ruim voldoende om voor de elfde keer in zijn carrière de finale van Wimbledon te bereiken. Ook tegen Tomas Berdych bleef de Zwitser zonder setverlies: 7-6, 7-6, 6-4.