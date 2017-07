Federer: Als je ergens in gelooft, is er veel mogelijk

Federer pakt achtste Wimbledon-titel en is recordhouder

17:10 Roger Federer heeft zijn achtste toernooiwinst op Wimbledon gepakt. Hij is nu in zijn eentje recordhouder. In drie sets (6-3, 6-1, 6-4) was hij te sterk voor de Kroaat Marin Cilic. Cilic kreeg halverwege de tweede set last van zijn linkervoet en kon weinig doen tegen de sterk spelende Zwitser.