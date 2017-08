Gasquet ook in duel 15 met Nadal op 'nul'

Nadal was in de tweede ronde in Cincinnati met 6-3 6-4 te sterk. Niet alleen won hij alle vijftien ontmoetingen met de huidige mondiale nummer 29, het is ook alweer bijna tien jaar geleden dat Nadal tegen Gasquet een set afstond.



,,Dit was een perfecte start van het toernooi voor mij'', aldus Nadal, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen. In de derde ronde stuit Nadal op zijn landgenoot Albert Ramons-Vinolas, die Gilles Müller uit Luxemburg uitschakelde.



Nadal is vanaf maandag de nummer één van de wereld. Hij lost Andy Murray af. De Schot ontbreekt in Cincinnati wegens een heupblessure.