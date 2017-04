Haase in tweede ronde onderuit tegen qualifier

Het is Robin Haase niet gelukt om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Boedapest te bereiken. De mondiale nummer 46 moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Brit Aljaz Bedene, die als qualifier tot het toernooi was toegelaten: 4-6 4-6.